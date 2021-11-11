Экс-начальнику охраны Януковича сообщили о подозрении в дезертирстве

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Бывшему начальнику службы безопасности президента, охранявшему Виктора Януковича, сообщили о подозрении в дезертирстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований.

По данным следствия, в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Крыма, где руководил мерами по охране Януковича.

Также бывший начальник охраны Януковича, сговорившись с другими военнослужащими Управления госохраны Украины, организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины в Россию.

После этого офицер не возвращался в Украину.

В настоящее время действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Государственного бюро расследований.