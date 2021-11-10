YouTube начал скрывать количество дизлайков под роликами

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Videvo

Видеохостинг YouTube начал скрывать количество дизлайков под видеороликами.

Об этом сообщается в блоге компании.

При этом сама кнопка дизлайка осталась доступна. Сообщается, что сервис пошел на такой шаг после эксперимента, во время которого проверяли, влияет ли отображение счетчика на общее число дизлайков. Участники эксперимента могли использовать кнопку, но они не видели количество негативных оценок.

Во время эксперимента выяснилось, что люди меньше использовали эту кнопку из-за того, что не видели самого счетчика. Также исследование показало, что негативные оценки чаще всего ставили роликам начинающих авторов с небольшим числом подписчиков.

В YouTube отметили, что создатели видео по-прежнему смогут видеть число дизлайков в YouTube Studio наряду с другими показателями.