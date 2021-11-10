YouTube начал скрывать количество дизлайков под роликами
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
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Videvo
Видеохостинг YouTube начал скрывать количество дизлайков под видеороликами.
Об этом сообщается в блоге компании.
При этом сама кнопка дизлайка осталась доступна. Сообщается, что сервис пошел на такой шаг после эксперимента, во время которого проверяли, влияет ли отображение счетчика на общее число дизлайков. Участники эксперимента могли использовать кнопку, но они не видели количество негативных оценок.
Во время эксперимента выяснилось, что люди меньше использовали эту кнопку из-за того, что не видели самого счетчика. Также исследование показало, что негативные оценки чаще всего ставили роликам начинающих авторов с небольшим числом подписчиков.
В YouTube отметили, что создатели видео по-прежнему смогут видеть число дизлайков в YouTube Studio наряду с другими показателями.
- Впервые о реформе кнопки «Мне не нравится» в компании заявили в феврале 2019 года. Обсуждали и вариант убрать ее.
- В соцсети Twitter тестируют возможность ставить комментариям дизлайки. Таким образом там хотят понять, какие из них стоит показывать больше.