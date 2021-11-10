Франция вернула Бенину 26 культурных артефактов, вывезенных колониальными войсками 130 лет назад
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- Костя Андрейковец
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Gerard Julien / AFP / Getty Images
Франция вернула Бенину (Западная Африка) 26 ценностей и культурных артефактов, которые колониальные войска вывезли в 1891 году.
Об этом сообщает Le Monde.
Чтобы забрать национальные ценности, в Париж прилетели президент Бенина Патрис Талон и министр культуры Мишель Абимболя. Возвращал артефакты президент Франции Эмманюэль Макрон на торжественной церемонии. Он назвал это историческим моментом справедливости.
Бенину вернули деревянные статуи, священные алтари и трон короля Дагомеи. Встречали ценности в аэропорту города Котону сотни людей.
Два месяца артефакты пробудут в спецхранилищах для акклиматизации, после чего их выставят в музее.
- Колониальные войска Франции, Великобритании, Германии и других стран забрали до 90% культурных артефактов Африки. Многие из них находятся в музеях Европы, а некоторые в США. Более десятка африканских стран пытаются вернуть свои ценности и требуют признать геноциды.
- В мае этого года Германия официально признала вину в геноциде двух народов Намибии. ФРГ выплатит €1,1 миллиарда.