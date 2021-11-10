Франция вернула Бенину 26 культурных артефактов, вывезенных колониальными войсками 130 лет назад

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Gerard Julien / AFP / Getty Images

Франция вернула Бенину (Западная Африка) 26 ценностей и культурных артефактов, которые колониальные войска вывезли в 1891 году.

Об этом сообщает Le Monde.

Чтобы забрать национальные ценности, в Париж прилетели президент Бенина Патрис Талон и министр культуры Мишель Абимболя. Возвращал артефакты президент Франции Эмманюэль Макрон на торжественной церемонии. Он назвал это историческим моментом справедливости.

Бенину вернули деревянные статуи, священные алтари и трон короля Дагомеи. Встречали ценности в аэропорту города Котону сотни людей.

Два месяца артефакты пробудут в спецхранилищах для акклиматизации, после чего их выставят в музее.

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