Мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал «фигней» путь Украины в НАТО. Альянс он считает неэффективным

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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко на заседании горсовета назвал «фигней» стремление Украины вступить в НАТО, которое закреплено в Конституции, а сам Альянс назвал неэффективной структурой.

«Сегодня мы говорим о НАТО, что нам нужно вступать в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективно и неоднократно свидетельствовало, что там какой-то, условно говоря, клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападала или Америка, или Россия? Кого защитило НАТО?! Никого!» — сказал Атрошенко.

В пример неэффективности он привел реакцию НАТО на оккупацию Крыма, которое «ничего не сделало», а также военные операции НАТО во время гражданской войны в Югославии в 1990-х годах, в частности бомбардировки.