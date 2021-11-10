Мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал «фигней» путь Украины в НАТО. Альянс он считает неэффективным
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- Костя Андрейковец
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Facebook / Владислав Атрошенко
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко на заседании горсовета назвал «фигней» стремление Украины вступить в НАТО, которое закреплено в Конституции, а сам Альянс назвал неэффективной структурой.
«Сегодня мы говорим о НАТО, что нам нужно вступать в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективно и неоднократно свидетельствовало, что там какой-то, условно говоря, клуб. Кого он защитил в последнее время? На кого нападала или Америка, или Россия? Кого защитило НАТО?! Никого!» — сказал Атрошенко.
В пример неэффективности он привел реакцию НАТО на оккупацию Крыма, которое «ничего не сделало», а также военные операции НАТО во время гражданской войны в Югославии в 1990-х годах, в частности бомбардировки.
- В январе 2014 года Атрошенко был одним из депутатов Рады, который руками голосовал за «диктаторские законы», которые позволяли Виктору Януковичу, его режиму и силовикам подавить любые протесты и сопротивление, сделав законным любое преследование.
- В 2020 году Атрошенко задекларировал 138 млн гривен и дом, которые якобы получил в наследство.