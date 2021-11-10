СНБО вводит санкции против 8 лиц, причастных к открытию представительства Никарагуа в оккупированном Крыму

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Офіс президента України / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против восьми физических лиц, причастных к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Это 8 физических лиц: 4 гражданина Никарагуа, 4 гражданина Российской Федерации», — отметил Данилов во время брифинга.

В начале ноября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес. Тогда он посетил Крым для вручения консульского патента так называемому почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе Олегу Белавенцеву.

Позже стало известно, что Кабмин предложил Совету национального безопасности и обороны применить санкции в связи с открытием так называемого консульства Республики Никарагуа в Крыму.