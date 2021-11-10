«Укрзалізниця» предупредила о возможных задержках поездов. На одном из участков будут обновлять путь
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- Екатерина Кадакова
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Pixabay
«Укрзалізниця» предупредила о возможных задержках поездов, что связано с реконструкцией путей на участке Мироновка — Им. Тараса Шевченко.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По данным УЗ, ориентировочное время задержки составит от 5 минут до 1 часа, а опоздание поездов ожидается на станциях: Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон.
Также в компании отметили, что работы должны завершить 12 ноября.
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