В Украине заканчивается льготная растаможка «евроблях» — с 11 ноября полиция сможет штрафовать водителей
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Shiyang Huang / Flickr
В Украине 10 ноября завершается 180-дневный период льготного растаможивания автомобилей на иностранных номерах («евроблях»), ввезенных в страну до 31 декабря 2020 года.
Речь о б/у авто, выпущенных не менее пяти лет назад, и которые по состоянию на 31 декабря прошлого года находились в таможенном режиме временного ввоза или транзита.
Глава комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что больше никаких отсрочек или льготных периодов не будет. Льготы однако действуют для участников боевых действий — до 8 февраля 2022 года
С 11 ноября полиция сможет штрафовать на дорогах Украины водителей на «евробляхах». Штраф от полиции грозит в размере 8 500 гривен, но правоохранители будут передавать данные об авто в Гостаможслужбу, а та в свою очередь будет взимать штраф за превышение сроков ввоза автомобиля. Владельцам «евроблях» после штрафа придется вывезти авто за границу или растаможить.
- Во время льготного периода, который длился с 15 июня владельцы легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн с европейской регистрацией могли растаможить их за $1-3 тысячи в зависимости от возраста авто и объема двигателя).
- По данным Гостаможслужбы, на 1 ноября растаможено 66 тысячи «евроблях», что принесло в госбюджет 2,3 млрд гривен. Гетманцев пишет, что на 9 ноября растаможено 83 тысячи автомобилей и получено 2,9 млрд гривен.