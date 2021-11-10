NASA перенесло высадку людей на Луну на 2025 год

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Американское аэрокосмическое управление NASA перенесло на год миссию Artemis по доставке людей на поверхность Луны (первой женщины и 13-го мужчины) — на 2025 год.

Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон, сообщает The New York Times.

«Cамое быстрое и безопасное возвращение на Луну является нашим приоритетом. Однако, учитывая недавний судебный процесс и другие факторы, посадка человека на Луне в рамках Artemis, вероятно, произойдет не раньше 2025 года», — сказал он.

Миссию перенесли из-за нехватки средств и судебного процесса по поводу посадочного модуля.

Федеральный судья США недавно поддержал решение NASA о передаче контракта на строительство десантного лунного корабля для этой миссии компании SpaceX Илона Маска. Однако основатель Amazon Джефф Безос обжаловал это решение. Отчасти потому, что, по его словам, контракт должен быть присужден более чем одному претенденту. Фирма Безоса Blue Origin, чтобы побороться за контракт, объединилась с тремя другими аэрокосмическими компаниями.

Кроме этого, эксперты с прошлого года говорили, что из-за проблем с деньгами отправить миссию в 2024 году невозможно.

Первый полет по программе Artemis намечен на февраль следующего года. NASA запустит космический корабль Orion на ракете Space Launch System без людей на борту. Во время трехнедельной миссии корабль облетит Луну, чтобы проверить свои системы.

Первый полет с космонавтами (Artemis-2) вокруг Луны состоится в 2024 году. А Artemis-3 станет первой после Аполлона-17 в 1972 году миссией, которая доставит людей на поверхность Луны. Она должна приземлиться на южном полюсе Луны. Считается, что в его кратерах, которые никогда не видели солнечного света, содержатся огромные запасы льда. Этот лед можно использовать для производства ракетного топлива на месте и его не придется доставлять с Земли, что снизит стоимость исследования Луны.