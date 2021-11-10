Кабмин повысил тарифы на трансплантацию легких и сердца — за каждую операцию больница получит более 2 миллионов гривен
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- София Телишевская
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National Cancer Institute / Unsplash
Кабинет министров на заседании 10 ноября повысил тарифы на пересадку легких и сердца. Так, чиновники приняли изменения в постановление № 1083, утверждающее перечень услуг и тарифов для проведения подобных операций.
За каждую трансплантацию сердца Минздрав будет платить заведениям, выполняющим такие операции, 2 001 059 гривен, а за трансплантацию легких — 2 678 507 гривен.
Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что министерство инициировало обновление тарифов в соответствии с практическим опытом выполнения таких операций.
«Новые тарифы позволяют покрыть все необходимые расходы и предоставляют больницам возможность развивать это направление медпомощи», — прокомментировал решение правительства Ляшко.
Ранее трансплантация сердца или комплекса «сердце-легкие» оплачивалась медицинским учреждениям по тарифу 614 тысяч гривен. Правительство разделило услугу на две отдельные и повысило тариф для каждой из них.
- Операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года, когда вступил в силу соответствующий закон. Он, в частности, регулирует пересадку органов от умершего человека. Кроме того, в приложении «Дія» появится раздел, где можно будет оставить заявление о согласии стать донором после смерти.