Режиссер «Властелина колец» продает студию Weta Digital компании Unity — она участвовала в создании Pokemon Go и Call of Duty: Mobile

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Компания по производству программного обеспечения Unity покупает за $1,62 миллиарда новозеландскую студию спецэффектов Weta Digital, которую основал режиссер Питер Джексон.

Об этом пишет CNN.

По итогам сделки, которая должна быть закрыта в конце этого года, Unity получит большую часть Weta Digital. Студия работала над созданием спецэффектов для трилогии «Властелина колец», «Аватара», «Черной вдовы», сериала «Игра престолов» и многих других популярных фильмов. Unity известна участием в создании игр Pokemon Go и Call of Duty: Mobile, в частности она разработала межплатформенную среду (игровой движок) для игр.

В первую очередь Unity заинтересована в технологиях и штате инженеров Weta Digital, но художников по спецэффектам компании переведут в отдельное подразделение Weta FX, которым продолжит владеть Питер Джексон. Компании при этом будут сотрудничать.

В Unity заявили, что сделка позволит развивать будущую метавселенную.