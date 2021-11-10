Кабмин уволил главу ГСЧС Украины Николая Чечоткина

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Кабинет министров Украины уволил Николая Чечоткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Он занимал этот пост с мая 2015 года.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Вместо этого временно обязанности главы ГСЧС будет выполнять Сергей Крук, который до этого возглавлял службу в Ровенской области.

Он в 1999 году окончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД Украины, а в 2008 году Киевский национальный университет внутренних дел.

У Крука есть научная степень — доктор наук по государственному управлению.

С октября 2014 года работал в должности начальника Главного управления ГСЧС Украины в Ровенской области.