Археологи нашли в центре Киева уникальный бронзовый крест XIII века. Едва ли не впервые находка целая

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В центре Киева в заповеднике «София Киевская» археологи обнаружили энколпион (крест-реликварий), которому примерно 800 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил археолог Тимур Бобровский и выложил фото находки.

«Свое особое отличие «получил» Вячеслав Гайдук, найдя бронзовый энколпион (крест-реликварий), едва ли не первый целый с территории Софии Киевской за все десятилетия ее исследований», — написал он.

В комментариях к публикации Бобровский отметил, что установить, кому принадлежал крест, вряд ли удастся. К тому же энколпион оказался пуст.

По мнению археолога Владимира Савицкого, реликвия может быть датирована в пределах первой половины XIII века.