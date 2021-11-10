В США на аукционе продали компьютер Apple-1, который Стив Джобс и Стив Возняк собрали в гараже

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MediaNews Group/Inland Valley Daily Bulletin via Getty Images

В США на аукционе за $400 тысяч продали компьютер Apple-1, который собрали основатели компании Стив Возняк и Стив Джобс в 1976 году в гараже.

Об этом сообщает BBC.

Компьютер Apple-1 в деревянном корпусе из акации коа все еще функционирует и является одним из 200 изготовленных и проданных в виде наборов. С компьютером в комплекте идут руководство пользователя и программное обеспечение Apple на двух кассетах. Этот Apple-1 имел только двух владельцев: профессора колледжа и его студента, которому он продал компьютер за $650. Аппарат получил название «Apple-1 колледжа Чаффи» как раз потому, что его первым владельцем был профессор из этого колледжа.

Представители аукциона назвали компьютер «Святым Граалем» для коллекционеров винтажной электроники и компьютерной техники.

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MediaNews Group/Inland Valley Daily Bulletin via Getty Images

Компанию Apple Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали 1 апреля 1976 года в гараже в Калифорнии. Чтобы помочь профинансировать производство компьютеров Apple 1, Джобс продал свой VW Microbus, а Возняк продал свой калькулятор HP-65 за $500. В 1976 году они собрали в гараже компьютеры и продали их за $666,66 (Возняку нравились эти цифры). Считается, что в мире существует около 20 компьютеров, которые могут функционировать.