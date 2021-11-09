Airbnb обновился — появилась проверка скорости WiFi, защита на $1 миллион и ряд улучшений

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Онлайн-площадка краткосрочной аренды жилья по всему миру Airbnb обновила интерфейс, функционал и добавила ряд улучшений в преддверии зимних каникул.

Презентация прошла на сайте Airbnb, а исполнительный директор Брайан Чески в своем Twitter кратко изложил суть нововведений.

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Airbnb запустил автоматический перевод на 60 языков описания и отзывов на жилье, убрав кнопку «Нажмите, чтобы перевести». Улучшена проверка фотографий на соответствие условиям жилья, появилась проверка скорости WiFi в домовладениях, а поиск стал еще более гибким — можно бронировать на 12 месяцев вперед.

Также добавили четыре новые категории домов: вне зоны доступа, рядом с горнолыжными склонами, люкс и необычные дома.

Также улучшена вкладка «Поездки». Теперь на ней есть вся необходимая информация, таймер обратного отсчета для бронирования, персональные предложения и другие разделы.

Сервис Airbnb улучшил программу страховки AirCover, сделав ее бесплатной и доступной для всех хозяев жилья на платформе. По ней владельцы могут быть застрахованы до $1 миллион в случае повреждения имущества, даже с учетом пострадавших гостей. Также она может покрыть на эту же сумму временную потерю дохода (из-за ремонта) и ущерб. Программа позволяет предъявить претензию в течение 14 дней, даже если приехали новые гости.

Полный список 150 обновлений здесь.