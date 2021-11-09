«Холодная кость». Исследователи обнаружили первый вид динозавра, который жил в Гренландии 214 миллионов лет назад

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Международная группа исследователей из Португалии, Дании и Германии обнаружили первый вид динозавра, который жил в Гренландии 214 миллионов лет назад. Об этом сообщает Sky News.

Новый вид динозавров чествует местный язык инуитов – его научное название Issi saaneq и означает «Холодная кость» ("Cold Bone"). Это животное является травоядным, оно среднего размера с длинной шеей и было предшественником зауроподов (например, брахиозавра — это одно из самых больших наземных животных в истории).

Первые останки динозавра — два хорошо сохранившихся черепа — обнаружили еще в 1994 году палеонтологи из Гарвардского университета во время экспедиций в Гренландию, но тогда еще не было ясно, относятся ли они к совершенно новому виду. Международная группа исследователей сейчас подтвердила это открытие в журнале Diversity.

Команда провела микро-компьютерную томографию обнаруженных костей, что позволило создать цифровые 3D модели внутренних структур и костей. По мнению ученых, два черепа принадлежали динозавру-юноше и почти взрослой особи.

«Анатомия двух черепов уникальна во многих отношениях, например, по форме и пропорциям костей. Эти образцы, безусловно, принадлежат новому виду», — сказал ведущий автор Виктор Беккари, который анализировал в Лиссабонском университете NOVA.

Новый гренландский динозавр отличается от других зауроподов, обнаруженных до сих пор, но исследователи заявили, что есть некоторые сходства с динозаврами, которых находили в Бразилии. По мнению ученых, эти три вида образуют группу, называемую платозавридами — из-за их грациозных двух ног, достигавших длины от 3 до 10 метров.

Когда этот динозавр был жив, а это в конце триасового периода, сверхконтинент Пангея распадался на две части, и начинал формироваться Атлантический океан.

«В то время на Земле происходили климатические изменения, которые позволили первым травоядным динозаврам достичь Европы», — объяснил профессор Ларс Клемменсен из Копенгагенского университета.

После проведения всех работ, исследователи передадут окаменелости Музею естественной истории Дании.