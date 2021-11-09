Зеленский созывает на среду заседание СНБО

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский созывает на среду заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщается на странице СНБО.

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 в 13:30 в г. Киев заседания СНБО Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.