В Новой Зеландии прошел масштабный протест антивакцинаторов и противников локдауна. Люди несли флаги Трампа

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В столице Новой Зеландии Веллингтоне прошел крупнейший протест против обязательной вакцинации от коронавируса и введенного правительством локдауна. Протест собрал тысячи людей, среди которых было немало представителей антивакцинаторского движения и фанатов бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают Reuters и Stuff.

Протест привел к беспрецедентному усилению охраны парламента, хотя марш был в основном мирным. Люди выкрикивали лозунги, несли в руках старые и новые флаги страны, а также флаги Дональда Трампа. Часть колонны выкрикивала лозунги о «продажных СМИ» и якобы распространении ими фейков о вирусе.

На окраинах столицы, произошло несколько стычек с полицией, которая не пускала колонны людей из других городов, желающих присоединиться к шествию возле парламента.

Позднее в полиции заявили, что в марше участвовали более 3 тысяч человек и в будущем правоохранители предпримут меры для соблюдения карантина.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что для подавляющего числа новозеландцев этот протест не характерен. По ее словам, большинство граждан поддерживают ограничительные меры и их снимут только после полной вакцинации 90% населения.