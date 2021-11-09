Черкасская область с 12 ноября переходит в «красную» зону

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Masaaki Komori / Unsplash

С 12 ноября Черкасская область переходит в «красную» карантинную зону. Соответствующее решение на внеочередном заседании приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Красный» уровень эпидопасности предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионах. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Сейчас 18 регионов Украины находятся в «красной» зоне эпидемической опасности: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская. Также под ужесточение ограничений подпадает город Киев.