Европейский Союз исключил Украину из «зеленого» списка

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Thierry Monasse / Contributor

Послы стран-членов Европейского Союза исключили Украину и Сингапур из перечня безопасных для путешествий стран, однако каждое государсво будет отдельно решать, запрещать ли украинцам въезд.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Совета ЕС.

В МИДе объясняют, что Европейский Союз учел прогресс вакцинации по всему миру и недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические путешествия. Он рекомендовал государствам-членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при условии, что они сдадут тест во время пересечения границы.

Планируя путешествие, лучше проверять актуальный режим въезда и транзита в страны на карте от МИД.

Когда Совет Европейского Союза принимает решение оставить страну в «зеленом» списке, он руководствуется следующими критериями:

не более 75 новых случаев ковида на 100 тысяч жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;

не менее 300 тестов на 100 тысяч жителей за предыдущие 7 дней;

не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за предыдущие 7 дней.

14 июля Европейский Союз впервые внес Украину в «зеленый» список стран и рекомендовал странам-членам отменить ограничения на поездки для украинцев. Там Украина находилась до сих пор.