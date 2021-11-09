В Португалии компаниям запретили беспокоить в нерабочее время работников на удаленной работе
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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rawpixel / Unsplash
В Португалии был принят закон, по которому работодателям запрещено обращаться к своим работникам, работающим в отдаленном режиме, в нерабочее время.
За нарушение запрета они должны заплатить штраф, пишет Euronews.
Также компаниям запрещено мониторить активность работающих на дому.
В то же время изменения в трудовом законодательстве не касаются компаний, где работает менее десяти сотрудников.
Кроме того, теперь компании должны участвовать в оплате счетов за коммунальные услуги работников, связанных с переходом на удаленную работу, речь идет об электричестве и интернете, однако счета за воду это не касается.
Сотрудники с детьми до 8 лет получили право работать из дома, не согласовывая это заранее с работодателем.
- Из-за пандемии удаленная работа перестала восприниматься как крайняя мера на время. Многие компании в мире перевели работников на дистанционную работу. К примеру, компания Twitter одна из первых в мире решила перевести работников на удаленную работу — это решение приняла еще в мае прошлого года. Впоследствии Google и Facebook тоже разрешили своим сотрудникам работать удаленно.
- В августе агентство Reuters сообщило, что работники Google, которые перейдут на постоянную удаленную работу, могут получать меньшую зарплату, чем работающие в офисе.