В Киеве задержан Денис Куликовский. Он был комендантом тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке

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СБУ

В Киеве правоохранительные органы задержали боевика с позывным «Палыч», который был комендантом тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Россией Донецке. Речь идет о Денисе Куликовском, который пытал и насиловал пленных.

Информацию об этом сначала опубликовал украинский журналист и автор книги-сборника «В изоляции», бывший пленник боевиков «ДНР» Станислав Асеев. Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в комментарии «Бабелю» подтвердил это.

Он отметил, что Куликовский был задержан по поручению следователя Нацполиции совместно с СБУ.

По информации СБУ, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправных заключенных граждан Украины.

Злоумышленник был задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям:

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Завтра ему изберут меру пресечения, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

В июне 2014 года в оккупированном Донецке боевики захватили культурный и художественный центр «Изоляция», расположенный на территории бывшего завода. После захвата они обустроили там военную базу и не позволили учредителям вывезти арт-объекты и имущество фонда.

Там боевики организовали незаконное содержание мирных жителей и пленных из Вооруженных сил Украины. Они жестоко обращались с пленными, применяли к ним психологическое и физическое насилие, пытали и принудительно привлекали к труду. В частности, в «Изоляции» удерживали журналиста Станислава Асеева, которого освободили из плена в декабре 2019 года.

По данным Офиса генпрокурора, сейчас разоблачен ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, совершавшихся там. В общем уже заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории «Изоляции» 15 фигурантам и установлено около 170 пострадавших.