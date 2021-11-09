В Сингапуре невакцинированных от коронавируса пациентов с COVID-19 перестанут лечить за деньги государства
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Gianluca Panella / Stringer / Getty Images
В Сингапуре невакцинированных от коронавируса пациентов с COVID-19 больше не будут лечить на средства государства.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
«С 8 декабря 2021 года мы начнем взимать плату с пациентов с COVID-19, которые не были вакцинированы по собственному желанию», — говорится в сообщении.
В то же время в Минздраве заверили, что пребывание в больницах для тех, кто имеет противопоказания к вакцинации, а также детей до 12 лет, будет оплачивать государство.
Кроме того, в министерстве пообещали, что не будут взимать плату с вакцинированных только одной дозой до 31 декабря. С 1 января 2022 года только пациенты, полностью вакцинированные и недавно не путешествовавшие, смогут рассчитывать на оплату счетов за лечение от коронавируса государством.
Также в Минздраве отметили, что сейчас невакцинированные составляют значительную часть от нуждающихся в интенсивной стационарной помощи и непропорционально сильно увеличивают нагрузку на ресурсы здравоохранения.
- По состоянию на 7 ноября в Сингапуре по крайней мере одну дозу вакцины получили 86% граждан, 85% — полностью иммунизированы. К тому же 18% получили бустерные дозы.
- Ранее в Сингапуре суд приговорил британца к шести неделям тюрьмы после того, как он неоднократно нарушал противокоронавирусные протоколы, отказываясь носить маску на публике.