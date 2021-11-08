Материнская компания Google стала третьей, чья стоимость достигла $2 триллионов
- Автор:
- Олег Панфилович
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Videvo
Корпорация Alphabet Inc, которой принадлежит Google, стала третьей в мире, чья стоимость достигла отметки в $2 триллиона.
Об этом пишет Bloomberg.
Акции компании рекордно выросли в понедельник. На это повлияло восстановление поступлений от рекламы и рост облачного бизнеса. Это позволило вырасти и капитализации Alphabet, которая превысила отметку в $2 трлн. Сейчас есть только две компании, достигшие этой отметки, — Apple и Microsoft.
Порог в $1 трлн Google пересекла в январе прошлого года. После сегодняшнего роста акций на 1,2% их стоимость составляла более $3 тысяч.
- В сентябре американская компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, стала самой молодой компанией, рыночная стоимость которой превысила $1 триллион.
- Сейчас есть семь компаний, чья капитализация пересекла $1 триллион — это Saudi Aramco, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Facebook и Tesla.