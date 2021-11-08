У Зеленского пояснили слова о будущем «нормандского формата». Он остается безальтернативной площадко
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Спикер президента Украины Сергей Никифоров разъяснил свои слова о «большом вопросе» в продолжении «нормандского формата». Он заявил, что речь не идет об остановке работы этой площадки и под вопросом лишь время и уровень проведения следующих встреч.
«Сам формат вне всяких вопросов и сомнений — это безальтернативная площадка для прекращения конфликта на Донбассе. Мои слова сегодня подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров. Российская сторона остается единственной ответственной за задержку в «нормандском формате», — сказал Никифоров.
Он добавил, что Украина, Германия и Франция готовы к контактам на уровне глав МИД «нормандской четверки».
«Мы считаем, что суть переговоров - получение результата. Если российская сторона настаивает на том, что итог переговоров должен быть известен до их начала, то это ставит под вопрос сам переговорный процесс», — добавил спикер президента.
- «Нормандский формат» — это переговоры глав государств Украины, Франции, России, федерального канцлера Германии («нормандской четверки») по войне на Донбассе.
- В последний раз лидеры стран проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. Живая встреча в Париже прошла в декабре 2019 года. Украина планировала встречу в 2021 году, но Россия методично уходит от подготовки встречи.
- 7 ноября Никифоров заявил, что продолжение «нормандского формата» под большим вопросом. 8 ноября глава МИД РФ Лавров отказался от встречи в рамках формата, сославшись на две причины, среди которых — утверждение итогового документа будущей встречи.