У Зеленского пояснили слова о будущем «нормандского формата». Он остается безальтернативной площадко

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Спикер президента Украины Сергей Никифоров разъяснил свои слова о «большом вопросе» в продолжении «нормандского формата». Он заявил, что речь не идет об остановке работы этой площадки и под вопросом лишь время и уровень проведения следующих встреч.

«Сам формат вне всяких вопросов и сомнений — это безальтернативная площадка для прекращения конфликта на Донбассе. Мои слова сегодня подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров. Российская сторона остается единственной ответственной за задержку в «нормандском формате», — сказал Никифоров.

Он добавил, что Украина, Германия и Франция готовы к контактам на уровне глав МИД «нормандской четверки».

«Мы считаем, что суть переговоров - получение результата. Если российская сторона настаивает на том, что итог переговоров должен быть известен до их начала, то это ставит под вопрос сам переговорный процесс», — добавил спикер президента.