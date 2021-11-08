Соглашения о размещении в Беларуси двух военных объектов России продлили на 25 лет

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Соглашения о размещении на территории Беларуси двух российских военных объектов продлили на 25 лет.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на протоколы между правительствами, которые опубликованы на интернет-портале правовой информации РФ.

В Беларуси продолжат базироваться 43-й узел связи Военно-морского флота России «Вилейка» и радиолокационная станция «Волга» российской системы предупреждения о ракетном нападении. Продление срока пребывания подписали главы военных ведомств стран Сергей Шойгу (РФ) и Виктор Хренин (Беларусь).

РЛС «Волга», которая расположена недалеко от городов Барановичи и Ганцевичи, была создана в 1980-х годах и входит в структуру космических войск РФ. Она нужна для обнаружения баллистических ракет и космических объектов, а также для отслеживания их траекторий. Станция контролирует Западную Европу, Северную Атлантику и Норвежское море.

Узел «Вилейка», который находится возле одноименного города, обеспечивает связь штаба ВМФ России с атомными подводными лодками в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также он ведет разведку и радиоэлектронную борьбу.