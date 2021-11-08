СБУ разоблачила дельцов, которые на схеме с суррогатным материнством заработали миллион долларов

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СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые создали мошенническую схему на суррогатном материнстве. Их услугами воспользовалось по меньшей мере 50 иностранцев и украинцев (детей они не получили), сумма заработка составила около миллиона долларов США.

Об этом СБУ сообщила в понедельник, 8 ноября.

Организовал схему винницкий бизнесмен. Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей. Злоумышленники были сосредоточены преимущественно на иностранных клиентах, которых искали через интернет. За свои услуги они получали от 30 до 50 тысяч долларов. После получения полной оплаты или большей части, дельцы прекращали общаться клиентами.

Мошенническая схема заключалась в том, что дельцы предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства (фиктивный брак, внесение недостоверных данных в медицинские документы и поиск суррогатных матерей). Однако на самом деле они только создавали иллюзию деятельности. Были только редкие случаи, когда суррогатные матери действительно рожали детей.

СБУ провела обыски у дельцов дома, в офисах и авто и изъяли все доказательства. О подозрении сообщили организатору и его сообщнице по части 4 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.