В Грузии вводят «ковид-паспорта» для граждан и туристов. Пенсионерам будут доплачивать за вакцинацию

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Власти Грузии вводят с 1 декабря так называемые COVID-сертификаты для доступа к общественным учреждениям. В них будет содержаться информация о вакцинации, тестировании или выздоровлении от болезни.

Об этом пишет «Эхо Кавказа».

С этой даты граждане Грузии и туристы не смогут без COVID-сертификата попасть в следующие заведения:

Рестораны, кафе, бары;

Кинотеатры;

Театры;

Оперы;

Музеи;

Развлекательные центры;

Концертные залы;

Казино;

Спа-центры;

Гостиницы;

Фитнесс-центры;

Канатные дороги на горнолыжных курортах.

В детских развлекательных центрах COVID-сертификат будут требовать только у посетителей старше 18 лет. Что касается тестирования, то ПЦР-тест будет действовать 72 часа, а антиген — 24 часа.

Также власти страны решили доплачивать пенсионерам за вакцинацию. Те, кто вакцинируются до 1 января, получат одноразовую надбавку к пенсии в размере 200 лари (63 доллара). Ее получат после первой дозы вакцины. Средняя же пенсия в Грузии составляет около 280 лари.