В Грузии вводят «ковид-паспорта» для граждан и туристов. Пенсионерам будут доплачивать за вакцинацию
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Власти Грузии вводят с 1 декабря так называемые COVID-сертификаты для доступа к общественным учреждениям. В них будет содержаться информация о вакцинации, тестировании или выздоровлении от болезни.
Об этом пишет «Эхо Кавказа».
С этой даты граждане Грузии и туристы не смогут без COVID-сертификата попасть в следующие заведения:
- Рестораны, кафе, бары;
- Кинотеатры;
- Театры;
- Оперы;
- Музеи;
- Развлекательные центры;
- Концертные залы;
- Казино;
- Спа-центры;
- Гостиницы;
- Фитнесс-центры;
- Канатные дороги на горнолыжных курортах.
В детских развлекательных центрах COVID-сертификат будут требовать только у посетителей старше 18 лет. Что касается тестирования, то ПЦР-тест будет действовать 72 часа, а антиген — 24 часа.
Также власти страны решили доплачивать пенсионерам за вакцинацию. Те, кто вакцинируются до 1 января, получат одноразовую надбавку к пенсии в размере 200 лари (63 доллара). Ее получат после первой дозы вакцины. Средняя же пенсия в Грузии составляет около 280 лари.
- Напомним, что с 10 августа в Грузии на улице и в помещениях, где собираются более пяти человек, нужно надевать маску.
- Ранее власти запретили проводить поминки, свадьбы и юбилеи в общепитах. За нарушение норм предусмотрен штраф — 10 тысяч лари (около $3 тысяч). Кроме того, с прошлого года не работают ночные клубы.