На аукционе продали платье, в котором Эми Уайнхаус была во время последнего концерта

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Srdjan Stevanovic / Getty Images

В Лос-Анджелесе на аукционе Julienʼs Auctions продали платье, которое носила британская певица Эми Уайнхаус во время своего последнего выступления, — за $243 тысячи, в 16 раз больше начальной оценки.

Об этом сообщает BBC.

Мини-платье она надела на концерт в Белграде в июне 2011 года, за месяц до смерти. Отметим, что во время этого выступления Эми вышла на сцену пьяной. Очевидцы рассказывали, что она не смогла вспомнить название города, в котором находилась, приветствуя то Стамбул, то Нью-Йорк. Певица спотыкалась, разговаривала с музыкантами, старалась петь, но забывала слова. В результате 20 тысяч разгневанных фанатов освистали певицу, и она покинула сцену. Сербские СМИ охарактеризовали это выступление как «катастрофу» и «худший концерт в истории Белграда». Вот видео с него.

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Srdjan Stevanovic / Getty Images

На торгах еще продали:

красную кожаную сумку Moschino в форме сердца, которую Уайнхаус носила на церемонии вручения премии Brit Awards 2007 года — за $204 800;

золотое платье Dolce & Gabbana ушло за $150 тысяч;

коричнево-черный комбинезон Temperley London, в котором она была на выступлении на праздновании 90-летия Нельсона Манделы, — $121 тысяча;

пару розовых балетных туфель — $19 200.

На торгах продавали вещи из ее поместья. За более чем 800 предметов выручили более $4 миллионов. Все вырученные средства пойдут в фонд, созданный ее родителями для помощи молодым людям с проблемами зависимости.

Эми Уайнхаус скончалась 23 июля 2011 года, ее тело обнаружили в доме на севере Лондона. Расследование причин смерти показало, что она умерла из-за высокого содержания алкоголя в крови (отравление алкоголем). Уайнхаус признана одной из самых успешных британских поп-звезд. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса, получив пять премий Грэмми.

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