Основатель WikiLeaks Ассанж и его невеста подали в суд на главу британского Минюста. Им не дают поженится
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Carl Court / Getty Images
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали судебный иск против министра юстиции Великобритании Доминика Рааба и начальницы тюрьмы строгого режима «Белмарш», в которой содержится Ассанж.
Как пишет Daily Mail, иск подан из-за того, что Ассанжу и Моррис с мая этого года не дают поженится.
Пара, которая обручена пять лет и имеет двоих детей, просила разрешения на свадьбу в тюрьме. Изначально просьба от невесты Ассанжа поступила тюремному капеллану, но тот отказал. В октябре Ассанж отправил официальный запрос в офис тюремной администрации, а вскоре с запросом в офис начальницы тюрьмы Дженни Луис обратились адвокаты пары. Запросы проигнорировали.
Ассанж и Моррис обвинили министра и Луис в злоупотреблении властью и нарушении прав человека.
В ответ администрация тюрьмы заявила, что запрос на свадьбу должен отправляться в прокуратуру, но защита пары выступила против. По словам адвокатов, обращение в прокуратуру не обязательно, поскольку против Ассанж в стране не выдвинуты какие-либо обвинения.
Моррис заявляет о политическом вмешательстве в этот процесс.
«Джулиану нужны вещи, за которые можно держаться, потому что повседневная жизнь в «Белмарше» — это борьба и его будущее очень неопределенно. Нет никаких причин для политического вмешательства в то, что является основным правом человека», — заявила она.
- Джулиан Ассанж — австралийский интернет-журналист и телеведущий. Основанный им сайт WikiLeaks обнародовал множество сверхсекретных материалов о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и дипломатических тайнах нескольких государств.
- 11 апреля 2019 года британская полиция задержала Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, где он прожил семь лет. Скотленд-Ярд заявил, что Ассанж арестован по запросу США, которые требуют его экстрадиции. В США Ассанжа обвиняют в шпионаже. Там ему может грозить до 175 лет тюрьмы.