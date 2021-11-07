Основатель WikiLeaks Ассанж и его невеста подали в суд на главу британского Минюста. Им не дают поженится

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его невеста Стелла Моррис подали судебный иск против министра юстиции Великобритании Доминика Рааба и начальницы тюрьмы строгого режима «Белмарш», в которой содержится Ассанж.

Как пишет Daily Mail, иск подан из-за того, что Ассанжу и Моррис с мая этого года не дают поженится.

Пара, которая обручена пять лет и имеет двоих детей, просила разрешения на свадьбу в тюрьме. Изначально просьба от невесты Ассанжа поступила тюремному капеллану, но тот отказал. В октябре Ассанж отправил официальный запрос в офис тюремной администрации, а вскоре с запросом в офис начальницы тюрьмы Дженни Луис обратились адвокаты пары. Запросы проигнорировали.

Ассанж и Моррис обвинили министра и Луис в злоупотреблении властью и нарушении прав человека.

В ответ администрация тюрьмы заявила, что запрос на свадьбу должен отправляться в прокуратуру, но защита пары выступила против. По словам адвокатов, обращение в прокуратуру не обязательно, поскольку против Ассанж в стране не выдвинуты какие-либо обвинения.

Моррис заявляет о политическом вмешательстве в этот процесс.

«Джулиану нужны вещи, за которые можно держаться, потому что повседневная жизнь в «Белмарше» — это борьба и его будущее очень неопределенно. Нет никаких причин для политического вмешательства в то, что является основным правом человека», — заявила она.