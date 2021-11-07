Дождь со снегом: какой будет погода в начале недели
- Автор:
- София Телишевская
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УНИАН фото
В Украине в понедельник, 8 ноября, в западных, северных и центральных областях пройдет небольшой дождь, а в горах — снег.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ночью в западных, северных и центральных областях местами пройдет небольшой дождь. В Карпатском регионе ожидаются умеренные дожди, а в горах — с мокрым снегом.
Ночью и утром в южной части страны местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5—10 м/с. Температура будет днем колебаться от +7 до +12 °С, а ночью +2...+7 °С.
В Киеве и области ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем без осадков. Температура днем будет держаться на уровне +8...+10 °С, а ночью +4...+6 °С.
А уже 9 ноября в западных и северных областях ночью температура опустится до 0 °С. В дальнейшем столбики термометра опустятся ниже нуля.
- Ранее синоптики спрогнозировали погоду в Украине в ноябре.
- По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в октябре в Киеве среднемесячная температура воздуха составляла +8,4 °С, что ниже климатической нормы на 0,2 градуса.
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