Дождь со снегом: какой будет погода в начале недели

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В Украине в понедельник, 8 ноября, в западных, северных и центральных областях пройдет небольшой дождь, а в горах — снег.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью в западных, северных и центральных областях местами пройдет небольшой дождь. В Карпатском регионе ожидаются умеренные дожди, а в горах — с мокрым снегом.

Ночью и утром в южной части страны местами ожидается туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5—10 м/с. Температура будет днем колебаться от +7 до +12 °С, а ночью +2...+7 °С.

В Киеве и области ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем без осадков. Температура днем будет держаться на уровне +8...+10 °С, а ночью +4...+6 °С.

А уже 9 ноября в западных и северных областях ночью температура опустится до 0 °С. В дальнейшем столбики термометра опустятся ниже нуля.