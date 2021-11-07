Украина получила около 3 млн доз вакцины Moderna
- Автор:
- София Телишевская
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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.
Об этом сообщает Минздрав.
В рамках инициативы COVAX в Украину поступило 7 415 810 доз вакцин различных производителей, в частности Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.
«Вакцинация — единственный способ защитить жизнь от COVID-19 и я призываю всех украинцев воспользоваться этой защитой. Благодаря усилиям доноров и партнеров в рамках COVAX вакцины от COVID сейчас доступны всем желающим», — сказал Мурат Шахин, глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.
Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.
В Минздраве отмечают, что вакцинация — единственный способ уберечься от тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. Даже если вакцинированный человек заболеет, он, скорее всего, перенесет заболевание легко.
- Вакцинироваться от COVID-19 могут все взрослые и дети старше 12 лет. Жизненно важно, чтобы прививки как можно скорее получили люди с хроническими заболеваниями (диабет, онкология, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек, пациенты на гемодиализе) и беременные женщины, которые могут серьезно пострадать в результате заболевания. Единственное настоящее противопоказание к прививке от COVID-19 – анафилактический шок на первую дозу вакцины.