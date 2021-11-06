В США полиции удалось спасти пропавшую 16-летнюю девушку — она показала жест из TikTok

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Elvert Barnes / Flickr

В американском штате Кентукки полиция нашла пропавшую без вести 16-летнюю девушку после того, как она привлекла внимание водителя с помощью жеста, который увидела в TikTok.

Об этом сообщает USA Today.

Девушка находилась на заднем сиденье в автомобиле Toyota серебристого цвета. Водителю автомобиля, который ехал сзади, она показала жест, который увидела в TikTok — его используют, чтобы сообщить о насилии дома и о том, что нужна помощь. Мужчина понял, что означают сигналы, и позвонил в службу 911.

Как результат, полиция арестовала 61-летнего мужчину, когда он проезжал мимо межштатной автомагистрали Кентукки.

Девушку объявили пропавшей без вести 2 ноября. Как она исчезла — неизвестно, однако она рассказала, что ездила с мужчиной через Северную Каролину, Теннесси, Кентукки и Огайо. У мужчины в телефоне нашли изображение девушки «в сексуальной манере». Ему предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и хранении материалов, которые демонстрируют сексуальные действия несовершеннолетнего в возрасте от 12 до 18 лет.

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Что это за жест?

Это международный универсальный сигнал помощи при домашнем насилии или других бедствиях, его можно подать одной рукой. Чтобы это сделать нужно:

поднять руку ладонью к другому человеку;

вставить большой палец в ладонь;

сложить пальцы над большим пальцем.