В США полиции удалось спасти пропавшую 16-летнюю девушку — она показала жест из TikTok
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Elvert Barnes / Flickr
В американском штате Кентукки полиция нашла пропавшую без вести 16-летнюю девушку после того, как она привлекла внимание водителя с помощью жеста, который увидела в TikTok.
Об этом сообщает USA Today.
Девушка находилась на заднем сиденье в автомобиле Toyota серебристого цвета. Водителю автомобиля, который ехал сзади, она показала жест, который увидела в TikTok — его используют, чтобы сообщить о насилии дома и о том, что нужна помощь. Мужчина понял, что означают сигналы, и позвонил в службу 911.
Как результат, полиция арестовала 61-летнего мужчину, когда он проезжал мимо межштатной автомагистрали Кентукки.
Девушку объявили пропавшей без вести 2 ноября. Как она исчезла — неизвестно, однако она рассказала, что ездила с мужчиной через Северную Каролину, Теннесси, Кентукки и Огайо. У мужчины в телефоне нашли изображение девушки «в сексуальной манере». Ему предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и хранении материалов, которые демонстрируют сексуальные действия несовершеннолетнего в возрасте от 12 до 18 лет.
Что это за жест?
Это международный универсальный сигнал помощи при домашнем насилии или других бедствиях, его можно подать одной рукой. Чтобы это сделать нужно:
- поднять руку ладонью к другому человеку;
- вставить большой палец в ладонь;
- сложить пальцы над большим пальцем.
- В феврале в Украине начал работать анонимный онлайн-дневник «Мне кажется» для пострадавших от домашнего насилия. Через него можно обратиться за помощью.
- Ранее в Украине запустили онлайн-курс по противодействию домашнему насилию, который рассчитан на широкую аудиторию и поможет узнать о том, что такое домашнее насилие и как ему противодействовать.