Умер экс-нардеп Ефим Звягильский

Новости

Маркив Михаил / УНИАН

На 89-м году жизни скончался бывший депутат Верховной Рады Ефим Звягильский.

Об этом в Facebook сообщила его адвокат Татьяна Зелькина.

«Сегодня не стало очень близкого мне человека. Ефим Леонидович Звягильский был для меня не просто клиентом. Он был старшим другом. Он был человеком, который всегда по-отечески говорил со мной по душам. Который всегда искренне интересовался, что происходит в моей в жизни. Которого было интересно слушать часами, так как он прожил очень насыщенную жизнь. Он был глубоким и мудрым. Он создал много и многих», — написала она.

Адвокат рассказала, что 5 дней назад узнала, что Звягильский попал в реанимацию и ситуация с его здоровьем была критической. «Но он сражался. И уже казалось, что у него все получится. Но нет», — добавила она. По данным СМИ, Звягильский попал в реанимацию из-за осложнений от коронавируса.

Звягильский — политический и общественный деятель, единственный народный депутат Украины, который избирался в первые восемь созывов Верховной Рады (1990—2019). С сентября 1993 по июль 1994 исполнял обязанности премьер-министра Украины. Один из соучредителей Партии регионов.