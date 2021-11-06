Парламент Португалии принял закон о легализации эвтаназии

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Парламент Португалии окончательно проголосовал за легализацию эвтаназии. Депутаты утвердили законопроект с поправками, которые устраняют возражения Конституционного суда страны.

Об этом пишет Politico.

Законопроект поддержали 138 членов парламента, против — 84. Судьи Конституционного суда страны заблокировали первоначальный вариант документа, принятый в марте, как «слишком расплывчатый».

«Речь идет о терпимости, закон выступает против всех ненужных и нежелательных страданий и за уважение к Конституции и демократии», — заявил депутат Хосе Мануэль Пуреза на дебатах.

После вступления закона в силу Португалия присоединится к небольшой группе стран, где эвтаназия является законной, среди которых Испания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Колумбия и Канада. В Новой Зеландии закон о легализации эвтаназии, одобренный на референдуме в прошлом году, должен вступить в силу в воскресенье.

В Швейцарии разрешена помощь в добровольном уходе из жизни, а в некоторых штатах США разрешены «формы смерти с медицинской помощью».