ВМС США уволило командование атомной субмарины, которая столкнулась с подводной горой

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Руководство Военно-морского флота уволило командование атомной субмарины USS Connecticut, которая в начале октября врезалась в подводную гору в Южно-Китайском море.

Об этом сообщает BBC.

Со своих постов уволены командир Кэмерон Альджилани и двое его подчиненных. Представители ВМФ заявили, что члены экипажа «могли предотвратить» столкновение. При этом в ВМС США пока не объяснили, как судно столкнулось с подводной горой.

Указанный инцидент произошел 2 октября во время патрулирования. После столкновения лодка была вынуждена всплыть и в надводном положении идти на базу на остров Гуам, где специалисты оценили степень ее повреждения. Позже были предположения, что лодка могла столкнуться с неизвестным китайским подводным объектом.

Подводная лодка USS Connecticut класса Seawolf («Морской волк») была спущена на воду в 1997 году и является одной из трех в своем классе. SSN-22 была построена для охоты за передовыми советскими подводными лодками на больших глубинах и наряду с USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23) является одной из самых боеспособных в США.