Экс-начальнику налоговой милиции времен Януковича отменили срок в 5 лет заключения

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Киевский апелляционный суд отменил тюремный приговор бывшему первому заместителю главы Налоговой службы, начальнику налоговой милиции Андрею Головачу, который занимал этот пост во времена Виктора Януковича.

Об этом сообщает «Слово и Діло» со ссылкой на решение суда от 18 октября.

Приговор Оболонского районного суда города Киева от 28 декабря 2016 года, который дал Головачу 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 1 год, отменили, поскольку не было представлено доказательств его вины.

По мнению судей, признание Головачем своей вины не было добровольным, а тогда еще главный военный прокурор Анатолий Матиос во время рассмотрения дела мог давить на Головача. Также коллегия судей пришла к выводу, что первая инстанция не имела правовых оснований, чтобы утверждать соглашение о признании вины между прокурором и обвиняемым.

Кроме этого суд признал давлением арест имущества родственников Головача. Матиос в 2016 году утверждал, что через счета Головача и его родственников прошло около 1,6 миллиарда гривен.

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Дело Головача

Андрей Головач проработал в налоговой милиции 4 года — с 2010 по 2014 год. Задержали его в 2016 году по обвинению в хищении из госбюджета 3,1 миллиарда гривен, к которому были причастны и другие руководители Министерства доходов и сборов, с помощью схемы возмещая налога на добавленную стоимость фиктивным фирмам. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко говорил, что при обыске в доме Головача нашли бюст Януковича. После четырех месяцев в СИЗО Головач пошел на сделку со следствием и согласился выплатить 130 миллионов гривен компенсации государству.

В октябре 2020 года Печерский суд постановил вернуть 130 миллионов гривен семье Головача, а сам экс-глава налоговой обжаловал свой приговор. Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу — дело вернули на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.