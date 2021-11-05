МИД: Европейский Союз решил исключить Украину из «зеленого» списка

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Послы стран-членов Европейского Союза решили исключить Украину из перечня безопасных для путешествий стран, однако каждое государсво будет отдельно решать, запрещать ли украинцам въезд.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины 5 ноября.

Ожидается, что Совет ЕС официально предоставит соответствующую рекомендацию на следующей неделе. В МИДе объясняют, что Европейский Союз учел прогресс вакцинации по всему миру и недавно изменил подход к временным ограничениям на туристические путешествия. Он рекомендовал государствам-членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников при условии, что они сдадут тест во время пересечения границы.

Планируя путешествие, лучше проверять актуальный режим въезда и транзита в страны на карте от МИД.

Когда Совет Европейского Союза принимает решение оставить страну в «зеленом» списке, он руководствуется следующими критериями:

не более 75 новых случаев ковида на 100 тысяч жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;

не менее 300 тестов на 100 тысяч жителей за предыдущие 7 дней;

не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за предыдущие 7 дней.

Отметим, что в Украине действительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. Области попадают в «красную» зону, а средний суточный прирост больных — 22 тысячи. Смертность от коронавируса рекордная.