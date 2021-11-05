Ученые нашли первую окаменелость ребенка вида Homo naledi

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Wits University / Twitter

Ученые нашли первый в мире детский череп Homo naledi — это древний предок человека. Находку сделали еще в 2017 году, однако сейчас после ряда работ и исследований ее подтвердили и представили.

Об этом сообщает CNN.

Речь идет о черепе ребенка, которому на момент смерти было от 4 до 6 лет. Ребенок, вероятно, жил 236 000–335 000 лет назад. Череп был найден в Южной Африке в пещере Восходящей звезды. Как именно череп оказался в пещере — пока неизвестно, возможно, это было место для захоронений. Как именно умер ребенок — неизвестно, на черепе не было никаких повреждений, которые могло бы нанести плотоядное животное. Его пол также неизвестен, однако исследователи назвали ребенка «Лети» — это сокращение от «letimela», что означает «потерянный» на языке сетсвана, одном из 11 официальных языков Южной Африки.

«Это первый частичный череп ребенка Homo naledi, который был восстановлен, и это помогает нам понять все этапы жизни этого вида, — заявила Джульетта Брофи, ведущий автор исследования из Университета штата Луизиана.

Отметим, что у детей в принципе тонкие и хрупкие кости, поэтому исследователи считают, что им невероятно повезло получить больше информации о том, какими были дети Homo naledi. Лети нашли в 2017 году в «невероятно отдаленном проходе» системы пещер Восходящей звезды, примерно в 12 метрах от того места, где ученые обнаружили первые останки Homo naledi.

Wits University / Twitter

После повторной сборки частичного черепа ученые сравнили его с древними людьми такого же размера, как примитивный родственник человека австралопитек. Согласно их анализу, мозг Лети был не больше апельсина, а его руки внешне напоминали человеческие, однако кости пальцев скручены по кривой — это черта, которая предполагает способность лазать и пользоваться инструментами.

Впервые Homo naledi открыли в 2013 году, с тех пор исследователи обнаружили около 2 000 фрагментов от более чем двух десятков человек на разных этапах жизни. Особенности находки были в том, что костей в пещере оказалось очень много по сравнению с другими палеоантропологическими находками. Также кости находились не в глубине камня, а лежали на поверхности, покрытые лишь небольшим слоем пыли.