Рада приняла закон о смене места жительства в онлайн. Штампы в паспортах отменяются

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Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 5463, который позволит украинцам менять место жительства (регистрации) в онлайн.

Этим законом отменяется штамп в паспорте и бумажная выписка из ID-карты о прописке. Украинцы смогут менять место жительства в портале «Дія» (раздел «Регистрация места проживания»), заполнив соответствующее заявление и подписав его с помощью электронной подписи.

Владельцы недвижимости смогут прописаться за сутки, заполнив заявление на портале. Те кто живет, например в квартире, и хотят указать место фактическим адрессом проживания, смогут в онлайн получить подтверждение от владельца — специальная ссылка будет приходить на электронную почту или в приложение.

«Никаких долгих прогулок в ЦОАУ — только подтверждение в онлайне. Мы полностью меняем философию прописки. Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и бумажек, — одно заявление, которое обработают в первые сутки. Оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно будет там, где вы живете, а не там где живет ваша прописка», — пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Согласно закону, место регистрации не будет давать человеку право собственности на жилье, а лишь уведомлять государство, где гражданин проживает.

Реестры территориальных общин будут работать исключительно в электронной форме и обмениваться информацией между собой и с государственными реестрами в автоматическом режиме. Таким образом, отменяется бумажный документооборот и исключается возможность дублирования регистрации в разных реестрах территориальных общин.

Закон еще должен подписать спикер парламента и президент.