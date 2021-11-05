На аукцион выставили царские украшения, которые вывезли из России во время революции 1917 года

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RvS.Media / Robert Hradil / Getty Images

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги российские царские драгоценности, которые контрабандой вывезли из страны во время октябрьской революции 1917 года. В коллекции есть украшение с редким цветным бриллиантом.

Об этом сообщает CNN.

Речь идет о коллекции княгини Марии Павловны — тети последнего российского императора Николая II. Представители Sotheby's сказали, что у нее была «фантастическая» коллекция драгоценностей. Звездой торгов называют оранжево-розовый бриллиант в кольце. Камень весом 25,62 карата оценивают в $3,9—5,9 миллиона.

RvS.Media / Robert Hradil / Getty Images

Также на аукцион выставили большую овальную сапфирово-бриллиантовую брошь и клипсы из шкатулки Марии Павловны.

Украшения были вверены другу Марии Павловны — британскому дипломату Альберту Генри Стопфорду, который вместе с другими драгоценностями вывез их на хранение в Лондон. Ее брошь и серьги продает европейская княжеская семья, которая приобрела их на аукционе в 2009 году. Торги пройдут в Женеве 10 ноября.

Мария Павловна бежала из революционной России в 1918 году. В эмиграции она некоторое время занималась изготовлением вышивки и кружев, заведовала кооперативом по их производству, работала фотографом для журналов мод. Жила в Германии, Швеции, Испании. Умерла она в 1958 году в Германии.