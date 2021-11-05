Компания Безоса проиграла суд против NASA из-за контракта на строительство лунного модуля. Он достался SpaceX
- Автор:
- София Телишевская
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Twitter / Blue Origin
Суд отклонил иск компании Blue Origin против правительства США, поданный из-за решения NASA предоставить контракт на создание модулей для высадки на Луну конкурирующей компании SpaceX.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Судья Ричард Хертлинг из Федерального претензионного суда в Вашингтоне удовлетворил ходатайство правительства об отклонении иска, поданного 16 августа.
Тогда компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом, назвала свой иск «попыткой исправить недостатки» в системе закупок NASA.
«Мы в полном масштабе сотрудничаем с NASA в разработке устойчивых конструкций посадочных модулей, проведении широкого спектра мероприятий по снижению технологических рисков и предоставлению услуг по доставке грузов на Луну», — отметил представитель компании Безоса и пока не сообщил, будет ли компания обжаловать это решение.
- Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin подала в суд на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства правительства США NASA в связи с решением передать SpaceX Илона Маска контракт на строительство лунного модуля.
- 20 августа NASA приостановило работу над изготовлением космического модуля для высадки на Луну вместе с компанией Илона Маска SpaceX из-за судебного иска.