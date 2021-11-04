Фонд госимущества выставил на торги первый объект в Чернобыльской зоне
- Автор:
- Олег Панфилович
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Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. Это помещение административно-бытового корпуса производственного комплекса «Вектор».
Об этом сообщается на странице ФГИУ.
Торги пройдут 19 ноября. Стартовая цена составляет 4,2 тысячи гривен в месяц. Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м на центральной улице Чернобыля.
«У нового арендатора не будет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость», — говорится в сообщении.
- В августе сообщалось, что в Чернобыльской зоне отчуждения планируется восстановить ряд туристических объектов. В этом году на программу ревитализации Чернобыля было выделено 30 миллионов гривен.
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