Фонд госимущества выставил на торги первый объект в Чернобыльской зоне

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Фонд госимущества выставил на аукцион первый объект аренды в Чернобыльской зоне отчуждения. Это помещение административно-бытового корпуса производственного комплекса «Вектор».

Об этом сообщается на странице ФГИУ.

Торги пройдут 19 ноября. Стартовая цена составляет 4,2 тысячи гривен в месяц. Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 м на центральной улице Чернобыля.

«У нового арендатора не будет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость», — говорится в сообщении.