В Киеве можно будет вакцинироваться от гриппа в аптеках

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В Киеве в рамках пилотного проекта с 10 по 14 ноября можно будет вакцинироваться от гриппа в аптеках. Об этом Министерство здравоохранения сообщило 4 ноября.

Прививки будут делать с 8:00 до 20:00. Адреса аптек:

улица Ярославов Вал, 20;

улица Московская, 46/2;

улица Большая Васильковская, 112А;

улица Дмитриевская, 2;

улица Срибнокольская, 2А.

Для участия в проекте нужно быть старше 18 лет, иметь с собой паспорт и идентификационный код, пройти бесплатный осмотр у врача в аптеке перед вакцинацией, купить любую вакцину против гриппа в аптеке.

В октябре Центр общественного здоровья сообщал, что в аптеках уже есть вакцины против гриппа, их ориентировочная стоимость от 350 гривен.

Ранее Минздрав заявил, что в Украине в новом эпидсезоне ожидается циркуляция 4 штаммов гриппа. Ведомство призвало вакцинироваться медиков, учителей, пожилых людей старше 65 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями.