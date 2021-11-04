В Киеве можно будет вакцинироваться от гриппа в аптеках
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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В Киеве в рамках пилотного проекта с 10 по 14 ноября можно будет вакцинироваться от гриппа в аптеках. Об этом Министерство здравоохранения сообщило 4 ноября.
Прививки будут делать с 8:00 до 20:00. Адреса аптек:
- улица Ярославов Вал, 20;
- улица Московская, 46/2;
- улица Большая Васильковская, 112А;
- улица Дмитриевская, 2;
- улица Срибнокольская, 2А.
Для участия в проекте нужно быть старше 18 лет, иметь с собой паспорт и идентификационный код, пройти бесплатный осмотр у врача в аптеке перед вакцинацией, купить любую вакцину против гриппа в аптеке.
В октябре Центр общественного здоровья сообщал, что в аптеках уже есть вакцины против гриппа, их ориентировочная стоимость от 350 гривен.
Ранее Минздрав заявил, что в Украине в новом эпидсезоне ожидается циркуляция 4 штаммов гриппа. Ведомство призвало вакцинироваться медиков, учителей, пожилых людей старше 65 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями.
- В 2020 году в Украине из-за ОРВИ наблюдалось превышение эпидпорога. В ноябре за одну неделю заболели почти 200 тысяч человек.
- В сентябре этого года компания Moderna сообщила о разработке комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа.