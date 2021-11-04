У SpaceX появился новый конкурент. Boeing разрешили развернуть сеть спутникового интернета
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Федеральная комиссия связи США одобрила проект корпорации Boeing на развертывание сети спутникового интернета, который был предложен еще в 2017 году. Теперь Boeing может начать запуск спутников и вступить в конкуренцию со SpaceX и ее системой Starlink, сетями спутников OneWeb и Amazon Kuiper (запуск в 2022 году).
Об этом пишет The Verge со ссылкой на решение Федеральной комиссии связи.
Планы у Boeing менее амбициозны, чем у SpaceX или Amazon — всего Boeing запустит 147 спутников для передачи широкополосного интернета с помощью сигнала в V-диапазоне. Такой диапазон имеет более высокоточный сегмент спектра, чем диапазоны Ka и Ku, которые используются Starlink и еще не запущенными спутниками Amazon Kuiper.
Сеть Boeing будет состоять из 132 спутников на низкой околоземной орбите (1 056 км) и 15 спутников на высоте более 27 тысяч км. Сеть будет оказывать услуги частным потребителям и компаниям в США, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Расширять покрытие на весь мир Boeing будет после окончательного развертывания основной сети.
У Boeing есть 6 лет на запуск половины спутников и 9 лет на развертывание всей системы.
- В 2019 году компания SpaceX беспокоилась заявкой Boeing, утверждая, что появление новых спутников на низкой орбите может увеличить риски столкновения. На высоте 550 км кроме спутников Starlink летают и спутники OneWeb.