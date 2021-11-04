Вячеслав Штучный снова возглавил аппарат Верховной Рады
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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BESTIN.UA
Верховная Рада на заседании 4 ноября назначила Вячеслава Штучного главой аппарата парламента. Ранее он уже занимал эту должность.
За это решение проголосовали 315 депутатов.
Во время своего выступления с трибуны Рады Штучный заявил, что нужно ускорить процессы диджитализации (не только по документообороту, но и в вопросах допуска к помещениям). Также нужно вместе с руководством парламента и нардепами поработать над законопроектом о парламентской службе — создать исследовательскую службу и тренинговый центр (как для нардепов, так и для работников аппарата). Кроме того, телеканал «Рада» нужно сделать конкурентоспособным.
С момента увольнения Штучного в 2020 году аппарат в статусе и. о. возглавлял руководитель Главного юридического управления при Верховной Раде Михаил Теплюк.
Нардепы в своих выступлениях отмечали, что год работы без главы аппарата был очень «ощутим», в частности, речь идет о нарушениях регламента во время голосований и при формировании повестки дня (чтобы там были не только законопроекты монобольшинства, но и оппозиции).
- Вячеслав Штучный — кандидат юридических наук, был директором Института Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В мае 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Штучного заместителем начальника Госохраны вместо Владимира Дахновского, а 20 сентября 2019 года он стал руководителем аппарата Верховной Рады.
- В июле 2020 года Штучного уволили из аппарата, после этого президент Зеленский назначил его первым заместителем главы Управления государственной охраны.