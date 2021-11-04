Российского телеведущего Максима Галкина внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

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Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского телеведущего Максима Галкина в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Сейчас в этом перечне находится 259 человек.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о полном запрете на выступления российских артистов в Украине до возвращения Крыма и контроля над восточной границей. Он направил эту петицию премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову и попросил проработать предложения, изложенные в ней.