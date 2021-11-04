Нардепа Ирину Верещук назначили министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

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Струмковський Владимир / УНИАН

Нардеп от «Слуги народа», глава оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук стала министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и вице-премьер-министром Украины.

За соответствующее решение проголосовало большинство нардепов на заседании парламента в четверг, 4 ноября.

Верещук уже заявила, что проведет аудит всех решений Совета национальной безопасности и обороны.

«Одним из моих первых шагов будет проведение аудита законопроектов и законов, которые должны действовать, но почему-то не действуют, всех решений СНБО, которые введены в действие указами президента, а также стратегии», — сказала нардеп.