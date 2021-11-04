Нардепа Ирину Верещук назначили министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
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- София Телишевская
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Струмковський Владимир / УНИАН
Нардеп от «Слуги народа», глава оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук стала министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и вице-премьер-министром Украины.
За соответствующее решение проголосовало большинство нардепов на заседании парламента в четверг, 4 ноября.
Верещук уже заявила, что проведет аудит всех решений Совета национальной безопасности и обороны.
«Одним из моих первых шагов будет проведение аудита законопроектов и законов, которые должны действовать, но почему-то не действуют, всех решений СНБО, которые введены в действие указами президента, а также стратегии», — сказала нардеп.
- Ирина Верещук окончила Военный институт НУ «Львовская политехника» по специальности «Международная информация», Львовский национальный университет имени Франко по специальности «Правоведение» и Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
- В течение 2015—2016 годов училась в Краевой школе публичной администрации в Польше. PhD и кандидат наук по государственному управлению. В 2010 году Верещук была мэром Равы-Русской во Львовской области.