Cancer Research: Вакцина от вируса папилломы человека предотвращает рак шейки матки на 90%

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Благотворительная организация по изучению рака в Великобритании Cancer Research UK заявила, что вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) сокращает количество случаев рака шейки матки почти на 90%. Организация назвала результаты исследования «историческими».

Исследования опубликовали в научном журнале The Lancet и на сайте Cancer Research UK.

В 2008 году в Англии исследователи вакцинировали от ВПЧ девочек 12—13 лет. Сейчас им за 20 лет. Исследование показало, что вакцина снизила у них вероятность заболеть раком шейки матки на 87%.

Также исследование показало, что вакцина снизила вероятность заболеть раком шейки матки на:

34% у тех, кто получил прививку в возрасте от 16 до 18 лет;

62% у привитых в возрасте от 14 до 16 лет.

В целом, по оценкам исследователей, программа по вакцинации ВПЧ за 11 лет предотвратила около 450 случаев рака шейки матки и около 17 200 случаев предраковых состояний.

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Ученые назвали эти результаты «историческими», ведь потенциал вакцинации против ВПЧ в сочетании со скринингом раком шейки матки таков, что раком почти никто не заболеет. Сейчас женщинам рекомендуют каждые три-пять лет сдавать мазок на выявление рака шейки матки, однако после вакцинации это можно будет делать два-три раза за жизнь.

Отметим, что у исследователей до сих пор возникают вопросы о том, как долго действует защита вакцины и нужно ли в среднем возрасте делать бустерную прививку.

Отметим, что в Украине вакцинируют от ВПЧ препаратом «Цервивакс». В идеале прививки нужно делать до того, как человек становится сексуально активным (9—14 лет), поскольку вероятность заражения ВПЧ меньше. В некоторых странах эта прививка уже рекомендована и мальчикам, например, в США, Британии и Израиле, так как они в дальнейшем могут быть носителями инфекции.

Рак шейки матки — четвертое по распространенности онкологические заболевание среди женщин. Только в 2019 году во всем мире от рака шейки матки умерли более 280 тысяч женщин, а в Украине — более 2 тысяч. Все женщины имеют риск развития рака шейки матки. Чаще всего его обнаруживают после 30 лет.

Длительное инфицирование определенными типами вируса папилломы человека (ВПЧ) является основной причиной рака шейки матки. ВПЧ — это распространенный вирус, который передается от одного человека другому половым путем. По крайней мере, половина сексуально активных людей будет иметь ВПЧ в определенный момент своей жизни. У некоторых из них инфекция может возникать повторно. Пик заболеваемости наступает после начала половой жизни. Вот материал Всемирной организации здравоохранения о вирусе папилломы человека и раке шейки матки.