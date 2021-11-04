К 2040 году Украина и еще 40 стран откажутся от угля

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На климатическом саммите COP26 в Глазго (Шотландия) более 40 стран, использующих уголь, обязались отказаться от ископаемого топлива. Среди них такие страны как Украина, Вьетнам, Польша и Канада.

Об этом сообщает The Guardian.

Обязательства предусматривают, что страны-подписанты будут постепенно отказываться от строительства новых угольных электростанций и перестанут инвестировать в эту отрасль. Более богатые страны планируют реализовать это обещание к 2030 году, а менее богатые — к 2040-му.

Однако крупнейшие страны, сильно зависящие от угля, не подписались под этим обещанием. Среди них — Австралия, Китай, Индия и США.

На саммите страны пришли к мнению, что поэтапный отказ от угля имеет решающее значение для сокращения выбросов углерода, что может приостановить процесс глобального потепления.

Правительство Великобритании уверено, что такой шаг станет катализатором для активного внедрения экологически чистой энергетики.

«Этот день знаменует собой новую веху наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата — страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не играет никакой роли в нашем будущем производстве электроэнергии. Сегодняшние амбициозные обязательства, взятые на себя нашими международными партнерами, демонстрируют, что конец добычи угля уже близок», — заявил бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг.