Кабмин упростил получение выплат для беременных и рожениц — будут назначаться через «Дію»
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- Екатерина Кадакова
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Andras Czipa / Flickr
Кабинет министров упростил порядок получения пособия по беременности и родам через портал «Дія».
Соответствующее решение правительство приняло в среду, 3 ноября.
Как отмечается, безработные, зарегистрированные в центре занятости или уволенные из-за ликвидации предприятия женщины, а также студентки смогут получить пособие по упрощенной процедуре: вместо бумажной справки будет использоваться информация о временной нетрудоспособности из-за беременности и родов из Реестра медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.
В то же время женщины, которые не могут воспользоваться порталом «Дія», смогут получить помощь как и раньше.
В Кабмине прогнозируют, что упрощенной процедурой получения помощи ежемесячно воспользуются около 14 тысяч женщин.
Окончательный переход на электронную систему произойдет после того, как портал «Дія» начнет взаимодействовать с Реестром медицинских заключений.
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