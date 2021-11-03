Кабмин упростил получение выплат для беременных и рожениц — будут назначаться через «Дію»

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Andras Czipa / Flickr

Кабинет министров упростил порядок получения пособия по беременности и родам через портал «Дія».

Соответствующее решение правительство приняло в среду, 3 ноября.

Как отмечается, безработные, зарегистрированные в центре занятости или уволенные из-за ликвидации предприятия женщины, а также студентки смогут получить пособие по упрощенной процедуре: вместо бумажной справки будет использоваться информация о временной нетрудоспособности из-за беременности и родов из Реестра медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

В то же время женщины, которые не могут воспользоваться порталом «Дія», смогут получить помощь как и раньше.

В Кабмине прогнозируют, что упрощенной процедурой получения помощи ежемесячно воспользуются около 14 тысяч женщин.

Окончательный переход на электронную систему произойдет после того, как портал «Дія» начнет взаимодействовать с Реестром медицинских заключений.